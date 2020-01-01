إجراءات جديدة لإعادة العالقين الليبيين فى مصر

أعلنت اللجنة المشرفة على تسفير العالقين بمصر، بالمندوبية الدائمة لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، الجمعة، تعاقدها مع الجامعة الأمريكية على إجراء المسحة الطبية لتحليل «PCR» لقوائم العالقين.وبحسب ما نقلته صحيفة الوسط الليبية، يأتي ذلك تمهيدًا لتسفير العالقين واختصارًا لمدة الحجر الصحي عند وصولهم إلى أرض الوطن، وضمانًا لدقة الإجراء وتفاديًا لأية عوائق.ودعت اللجنة المشرفة الرعايا الليبيين إلى متابعة كشوفات الأسماء التي ستنشر تباعًا في الموقع الخاص بالمندوبية لمعرفة تاريخ ومكان إجراء المسح الطبي، شريطة الحضور الشخصي مصحوبين بجوازات سفرهم، وصور واضحة لصفحة البيانات حتى يتسنى إتمام إجراءات سفرهم على نحو يتفق مع الشروط المحددة من جهات الاختصاص.يشار إلى وصول أول رحلتين لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطار برج العرب في الإسكندرية في مصر على متنهما 200 راكب، في 26 يونيو الماضي.