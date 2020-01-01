مخرج «سلسال الدم» عن اعتزال عبلة كامل: زهدت الفن

علق المخرج مصطفى الشال، على الأخبار التي خرجت مؤخرًا بشأن اعتزال الفنانة عبلة كامل، لا سيما وأنه تعاون معها في آخر أعمالها الفنية "سلسال الدم"، قائلًا: "عبلة كامل زهدت الفن".وقال مصطفى الشال، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إن عبلة كامل كانت يتبين من أحاديثها في كواليس الجزء الأخير من "سلسال الدم" الذي عُرض قبل عامين، بأنها تنوي الاعتزال.وأشار إلى أنه عرض عليها عددًا من العروض، لعل أبرزهم تجسيد دور بطولة مسلسل "لا تسألني من أنا"، كما تلقت عروضًا عدة من شركات إنتاجية مختلفة مقابل أجور ضخمة، لكنها كانت تعتذر كل مرة وتطلق حججا مختلفة.