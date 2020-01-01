بعد غرق 11.. برلماني: شاطئ النخيل يحتاج قرارًا سياسيًا

علق المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب، على حادث غرق 11 مواطنا بشاطئ النخيل، قائلا إنه ليس الأول لكنه الأكثر فجاعة لكثرة عدد الضحايا.وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» أن هذه المنطقة بها كثافة سكانية كبيرة وهذا الشاطئ منفذها الوحيد، وتم إغلاقه لمحاولة عمل مصد للأمواج ولم يكتمل فأصبحت منطقة أمواج ودوامات.وأردف أن الشاطئ يحتاج وقفة جادة من المحافظة لبحث أطراف المشكلة، وبعض التدابير السياسية، ولا بد من مصد أمواج للشاطئ.