«التعليم العالي»: أكملنا العام الدراسي علشان ما يبقاش في «دفعة كورونا»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن المجتمع المدني والجامعات الخاصة سجلت ملحمة كبيرة في احتواء أزمة فيروس كورونا.وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، عبر برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية العالمية في استقبال طلاب الجامعات؛ لأداء امتحاناتهم التي بدأت فعليا منذ 1 يوليو الجاري.وأوضح عبد الغفار أن إجراء الامتحانات خلال هذه المرحلة، يعد تحديا كبيرا، منوها بأن الدولة أصرت على إتمام العام الدراسي بشكل كامل، حرصا على مصلحة الطلاب، وحتى تتساوى فرصهم في سوق العمل، وحتى لا توصف دفعة معينة "بأنها دفعة كورونا".ولفت إلى أنه تم تمديد العام الدراسي حتى 15 سبتمبر المقبل، لإتمام جميع امتحانات الطلاب، سواء في سنوات النقل أو النهائية.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.