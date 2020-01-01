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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الباز»: انتهت أسطورة منع مقالات من النشر في الصحف

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:50 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تعليقا على مقال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، "مصر وكورونا وثالوث التحديات الوجودية" الذي زعم أن جريدة المصري اليوم رفضت نشره، إن أسطورة منع مقالات من النشر في الصحف انتهت.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المنع يكون لمخالفة السياسة التحريرية في مكان ما، لكن يُنشر في مكان آخر أو على السوشيال ميديا.

وأوضح الباز أن جودة عبدالخالق تحدث في مقاله عن الإصلاح الاقتصادي، ورأى أنه ريعي قائم على "الجباية"، وأن الدولة أهملت التعليم والصناعة والزراعة، ويتحدث فيه أيضًا عن اللجوء للمؤسسات الدولية للخروج من الأزمات.

وتابع: "وأنت بتقرأ المقال، اقرأ أيضًا الرد على المقال واللى اتنشر على المرصد المصري"، موضحًا أن المرصد رد على مقال "عبدالخالق" بمقال للكاتب الدكتور محمد شادي، وهو موثق وبالأرقام ومنطقي رد فيه على كل الانتقادات التي وجهها "جودة" للاقتصاد المصري.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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