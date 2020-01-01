حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 11 يوليو 2020
السبت 11/يوليه/2020 - 07:14 ص
غادة موسىطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:
الحمل
مهنيًا: إن القمر في برجك يعيد إليك الأمل ويجعلك أكثر تفاؤلًا وإيجابية، ويكون تأثيرك في محيطك هائلًا وتقدم عملًا مبدعًا.
عاطفيًا: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع ومعرفة أسباب تصرفه.
صحيًا: إذا كنت تعاني قلة النوم فما عليك إلا مراجعة طبيبك ولا تلجأ إلى المنومات أو أي نوع آخر.
الثور
مهنيًا: مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة
عاطفيًا: قد تجد نفسك قريبًا مضطرًا إلى تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج.
صحيًا: تقاوم بشراسة شهيتك المفرطة وتحاول لجمها لتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي.
الجوزاء
مهنيًا: تعمل فورًا على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك..
عاطفيًا: أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقدًا أو محاسبًا؛ بل ناقشه في أفكاره التي يريد طرحها عليك.
صحيًا: الصحة نعمة من الخالق، إنما التفريط فيها نقمة منك وخطأ كبير بحق نفسك.
السرطان
مهنيًا: ابتعد عن كل أشكال التوتر، قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أوحزينًا، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقدًا أو محاسبًا
عاطفيًا: تجد حلولًا مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة
صحيًا: لا تتوتر بل حاول أن تمضي فترة من الراحة تبعدك عن التشنجات
الأسد
مهنيًا: طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها، والسبب يكمن في تعاطيك معه على نحو مستغرب.
صحيًا: لا تكثر من شرب المنبّهات، فهي تسبب لك آلاما في المعدة وأرقًا وقلة نوم.
العذراء
مهنيًا: قد تتحرّر من ضغوط وتجد حلًا أو تتجه نحو جديد، لا مجال للتردد أو التكاسل في هذه المرحلة الدقيقة من حياتك المهنية.
عاطفيًا: قد تقدم على قرار خطير ينذر بانتهاء العلاقة، لكنك سرعان ما تتراجع عنه شعورًا منك أنك أخطأت وأن الأمر لا يستحق.
صحيًا: يجب أن تنتقل الى ممارسة الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيدًا ويفيدك على المدى المنظور.
الميزان
مهنيًا: لا تتورّط في تصاريح مؤذية، حاول أن تبقي مخططاتك ومشاريعك المستقبلية سرية أو مخفية وبعيدة عن أعين الحساد.
عاطفيًا: لا تكن عنيدًا أو متشبثًا بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة.
صحيًا: نوّع في لائحة طعامك، ولكن فلتكن مدروسة ومفيدة للصحة.
العقرب
مهنيًا: عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت جدارتك، لكنّ التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جديّة.
عاطفيًا: سوء التفاهم مع الشريك يولد مضاعفات خطيرة؛ لذا يفضل أن تأتي المعالجات هادئة ومتروية بعيدًا عن تدخلات الآخرين.
صحيًا: تجنّب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلبًا.
القوس
مهنيًا: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم.
عاطفيًا: لا تتسرّع لأنّ عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائمًا، وأصحاب النيات الخبيثة وراء الباب للانقضاض.
صحيًا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية.
الجدي
مهنيًا: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتًا وعابرًا وتكمل حياتك المهنية بشكل طبيعي.
عاطفيًا: يزودك هذا اليوم حيوية ممتازة ورغبة جامحة في التعلم والاطلاع على جديد، لكنك لا تستطيع أن تستغني عن الحبيب.
صحيًا: وضع صحي لأحد المقربين منك يثير فيك القلق والخوف من أن تصاب بمرض أو بوعكة مفاجئة.
الدلو
مهنيًا: نجاح كبير وغير متوقع في العمل، بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لدعم المشاريع التي طرحها بعض الزملاء.
عاطفيًا: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك والسير قدمًا نحو الأفضل.
صحيًا: تقرر إجراء فحص طبي عام للاطمئنان إلى عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة.
الحوت
مهنيًا: التعبير عن أفكارك بأسلوب حضاري، يترك انطباعًا جيدًا عنك للمستقبل ويلمع صورتك في المجال المهني أو في المفاوضات.
عاطفيًا: إذا لم تكن مرتاحًا لتصرّفات الشريك، سارع إلى مصارحته قبل فوات الأوان، والفت نظره إلى أن ذلك قد تكون له ارتدادت سلبية على العلاقة.
صحيًا: استفد من العطلة السنوية للانطلاق في رحلة استجمام أو في سفر إلى إحدى الجزر.
الحمل
مهنيًا: إن القمر في برجك يعيد إليك الأمل ويجعلك أكثر تفاؤلًا وإيجابية، ويكون تأثيرك في محيطك هائلًا وتقدم عملًا مبدعًا.
عاطفيًا: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع ومعرفة أسباب تصرفه.
صحيًا: إذا كنت تعاني قلة النوم فما عليك إلا مراجعة طبيبك ولا تلجأ إلى المنومات أو أي نوع آخر.
الثور
مهنيًا: مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة
عاطفيًا: قد تجد نفسك قريبًا مضطرًا إلى تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج.
صحيًا: تقاوم بشراسة شهيتك المفرطة وتحاول لجمها لتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي.
الجوزاء
مهنيًا: تعمل فورًا على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك..
عاطفيًا: أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقدًا أو محاسبًا؛ بل ناقشه في أفكاره التي يريد طرحها عليك.
صحيًا: الصحة نعمة من الخالق، إنما التفريط فيها نقمة منك وخطأ كبير بحق نفسك.
السرطان
مهنيًا: ابتعد عن كل أشكال التوتر، قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أوحزينًا، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقدًا أو محاسبًا
عاطفيًا: تجد حلولًا مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة
صحيًا: لا تتوتر بل حاول أن تمضي فترة من الراحة تبعدك عن التشنجات
الأسد
مهنيًا: طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها، والسبب يكمن في تعاطيك معه على نحو مستغرب.
صحيًا: لا تكثر من شرب المنبّهات، فهي تسبب لك آلاما في المعدة وأرقًا وقلة نوم.
العذراء
مهنيًا: قد تتحرّر من ضغوط وتجد حلًا أو تتجه نحو جديد، لا مجال للتردد أو التكاسل في هذه المرحلة الدقيقة من حياتك المهنية.
عاطفيًا: قد تقدم على قرار خطير ينذر بانتهاء العلاقة، لكنك سرعان ما تتراجع عنه شعورًا منك أنك أخطأت وأن الأمر لا يستحق.
صحيًا: يجب أن تنتقل الى ممارسة الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيدًا ويفيدك على المدى المنظور.
الميزان
مهنيًا: لا تتورّط في تصاريح مؤذية، حاول أن تبقي مخططاتك ومشاريعك المستقبلية سرية أو مخفية وبعيدة عن أعين الحساد.
عاطفيًا: لا تكن عنيدًا أو متشبثًا بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة.
صحيًا: نوّع في لائحة طعامك، ولكن فلتكن مدروسة ومفيدة للصحة.
العقرب
مهنيًا: عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت جدارتك، لكنّ التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جديّة.
عاطفيًا: سوء التفاهم مع الشريك يولد مضاعفات خطيرة؛ لذا يفضل أن تأتي المعالجات هادئة ومتروية بعيدًا عن تدخلات الآخرين.
صحيًا: تجنّب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلبًا.
القوس
مهنيًا: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم.
عاطفيًا: لا تتسرّع لأنّ عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائمًا، وأصحاب النيات الخبيثة وراء الباب للانقضاض.
صحيًا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية.
الجدي
مهنيًا: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتًا وعابرًا وتكمل حياتك المهنية بشكل طبيعي.
عاطفيًا: يزودك هذا اليوم حيوية ممتازة ورغبة جامحة في التعلم والاطلاع على جديد، لكنك لا تستطيع أن تستغني عن الحبيب.
صحيًا: وضع صحي لأحد المقربين منك يثير فيك القلق والخوف من أن تصاب بمرض أو بوعكة مفاجئة.
الدلو
مهنيًا: نجاح كبير وغير متوقع في العمل، بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لدعم المشاريع التي طرحها بعض الزملاء.
عاطفيًا: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك والسير قدمًا نحو الأفضل.
صحيًا: تقرر إجراء فحص طبي عام للاطمئنان إلى عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة.
الحوت
مهنيًا: التعبير عن أفكارك بأسلوب حضاري، يترك انطباعًا جيدًا عنك للمستقبل ويلمع صورتك في المجال المهني أو في المفاوضات.
عاطفيًا: إذا لم تكن مرتاحًا لتصرّفات الشريك، سارع إلى مصارحته قبل فوات الأوان، والفت نظره إلى أن ذلك قد تكون له ارتدادت سلبية على العلاقة.
صحيًا: استفد من العطلة السنوية للانطلاق في رحلة استجمام أو في سفر إلى إحدى الجزر.