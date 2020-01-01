حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 11 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:الحملمهنيًا: إن القمر في برجك يعيد إليك الأمل ويجعلك أكثر تفاؤلًا وإيجابية، ويكون تأثيرك في محيطك هائلًا وتقدم عملًا مبدعًا.عاطفيًا: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع ومعرفة أسباب تصرفه.صحيًا: إذا كنت تعاني قلة النوم فما عليك إلا مراجعة طبيبك ولا تلجأ إلى المنومات أو أي نوع آخر.الثورمهنيًا: مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارةعاطفيًا: قد تجد نفسك قريبًا مضطرًا إلى تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج.صحيًا: تقاوم بشراسة شهيتك المفرطة وتحاول لجمها لتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي.الجوزاءمهنيًا: تعمل فورًا على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك..عاطفيًا: أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقدًا أو محاسبًا؛ بل ناقشه في أفكاره التي يريد طرحها عليك.صحيًا: الصحة نعمة من الخالق، إنما التفريط فيها نقمة منك وخطأ كبير بحق نفسك.السرطانمهنيًا: ابتعد عن كل أشكال التوتر، قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أوحزينًا، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقدًا أو محاسبًاعاطفيًا: تجد حلولًا مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقةصحيًا: لا تتوتر بل حاول أن تمضي فترة من الراحة تبعدك عن التشنجاتالأسدمهنيًا: طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها، والسبب يكمن في تعاطيك معه على نحو مستغرب.صحيًا: لا تكثر من شرب المنبّهات، فهي تسبب لك آلاما في المعدة وأرقًا وقلة نوم.العذراءمهنيًا: قد تتحرّر من ضغوط وتجد حلًا أو تتجه نحو جديد، لا مجال للتردد أو التكاسل في هذه المرحلة الدقيقة من حياتك المهنية.عاطفيًا: قد تقدم على قرار خطير ينذر بانتهاء العلاقة، لكنك سرعان ما تتراجع عنه شعورًا منك أنك أخطأت وأن الأمر لا يستحق.صحيًا: يجب أن تنتقل الى ممارسة الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيدًا ويفيدك على المدى المنظور.الميزانمهنيًا: لا تتورّط في تصاريح مؤذية، حاول أن تبقي مخططاتك ومشاريعك المستقبلية سرية أو مخفية وبعيدة عن أعين الحساد.عاطفيًا: لا تكن عنيدًا أو متشبثًا بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة.صحيًا: نوّع في لائحة طعامك، ولكن فلتكن مدروسة ومفيدة للصحة.العقربمهنيًا: عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت جدارتك، لكنّ التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جديّة.عاطفيًا: سوء التفاهم مع الشريك يولد مضاعفات خطيرة؛ لذا يفضل أن تأتي المعالجات هادئة ومتروية بعيدًا عن تدخلات الآخرين.صحيًا: تجنّب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلبًا.القوسمهنيًا: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم.عاطفيًا: لا تتسرّع لأنّ عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائمًا، وأصحاب النيات الخبيثة وراء الباب للانقضاض.صحيًا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية.الجديمهنيًا: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتًا وعابرًا وتكمل حياتك المهنية بشكل طبيعي.عاطفيًا: يزودك هذا اليوم حيوية ممتازة ورغبة جامحة في التعلم والاطلاع على جديد، لكنك لا تستطيع أن تستغني عن الحبيب.صحيًا: وضع صحي لأحد المقربين منك يثير فيك القلق والخوف من أن تصاب بمرض أو بوعكة مفاجئة.الدلومهنيًا: نجاح كبير وغير متوقع في العمل، بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لدعم المشاريع التي طرحها بعض الزملاء.عاطفيًا: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك والسير قدمًا نحو الأفضل.صحيًا: تقرر إجراء فحص طبي عام للاطمئنان إلى عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة.الحوتمهنيًا: التعبير عن أفكارك بأسلوب حضاري، يترك انطباعًا جيدًا عنك للمستقبل ويلمع صورتك في المجال المهني أو في المفاوضات.عاطفيًا: إذا لم تكن مرتاحًا لتصرّفات الشريك، سارع إلى مصارحته قبل فوات الأوان، والفت نظره إلى أن ذلك قد تكون له ارتدادت سلبية على العلاقة.صحيًا: استفد من العطلة السنوية للانطلاق في رحلة استجمام أو في سفر إلى إحدى الجزر.