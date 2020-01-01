محمد موسى: الجيش المصري صخرة الأمة العربية والسيسي أنقذ مصر

أكد الإعلامي محمد موسى أهمية دور الجيش المصري لحماية المنطقة من الانهيار، مشيدا بتصديه لجميع المخططات الإرهابية التي تحاك ضد الأمة العربية من قوى الشر.وأضاف «موسى» خلال برنامجه «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «والله لولا الجيش المصري لتفتت منطقة الشرق الأوسط بالكامل وضاعت الدول العربية».وتابع: «القوات المسلحة المصرية صخرة الأمة العربية التي تفتتت عليها أطماع كثيرين ليس قطر وتركيا فقط، وبدون رياء الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ هذه الأمة، فسبحان من وضع لديه القدرة على الصبر والبناء ومحاربة الأعداء في نفس الوقت».وأشار إلى أن مصر شهدت نهضة في كافة المجالات لم تشهدها من قرون عديدة حتى أصبح لدينا كرامة وهيبة وسط دول العالم أجمع.