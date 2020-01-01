مصادر تكشف لـ«الدستور» موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لم تحدد رسميا حتى الآن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن التصحيح مستمر وسينتهي تماما عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة بأسبوع (نهاية شهر يوليو).وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال أول 10 أيام من شهر أغسطس المقبل.