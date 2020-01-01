يسري الجندي: الأعمال التاريخية تراجعت بسبب التكلفة الضخمة

فسّر الكاتب الكبير يسري الجندي، أسباب تراجع الأعمال الفنية التاريخية، في السنوات الأخيرة، نظرًا للتكلفة الضخمة، إذ يتجه المنتجون إلى إنتاج أعمال فنية ذات منخفضة.وقال يسري الجندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إن أغلب الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة تدور في قالب اجتماعي، دون الاهتمام بتقديم أعمال تاريخية.وأشار إلى أن الخديوي إسماعيل، تعرض للظلم في الأعمال الفنية التي تناولت سيرته، إذ تم تقديمه كرجل له علاقات نسائية، باستثناء الكاتب الكبير محفوظ الذي حاول توثيق حياته بشكل دقيق إلى حدٍّ ما.