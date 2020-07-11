تعرف على سعر الدولار اليوم 11-7-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم السبت 11-7-2020

في البنك المركزي المصري.



وسجل الدولار الأمريكي فى البنك المركزى المصرى 15.92 جنيه للشراء، 16.05 جنيه للبيع، حيث عزز الجنيه المحلي موقفه على المستوى المحلي، أمام الدولار الأمريكي، خلال أكثر من أسبوعين.





سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.



والدولار سجل في البنك الأهلي المصري 15.92 جنيه للشراء، 16.05 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر





15.96 جنيه للشراء.



16.06 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.96 جنيه للشراء.



16.06 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى





16.03 جنيه للشراء.



16.13 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib





15.93 جنيه للشراء.



16.03 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





15.94 جنيه للشراء.



16.04 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك عودة





15.95 جنيه للشراء.



16.05 جنيه للبيع.







وكانت العملة الأمريكية قد سجلت صباح يوم الثلاثاء الماضي 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع في 11 بنكا حتى منتصف تعاملاتها، هي بنوك التجاري الدولي -مصر، التنمية الصناعية، العربي الإفريقي، والأهلى الكويتي، الإسكندرية، كريدي أجريكول، فيصل، الاستثمار العربي، البركة، المشرق، والمصرف العربي الدولي.



وانخفض سعر صرف الدولار في بنوك قناة السويس والمصرف المتحد والمصري الخليجي إلى 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع، وجرى تداوله في بنوك الاهلى ومصر والتعمير والإسكان ومصر ايران بمتوسط 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.





وكان الدولار الأمريكي قد شهد تراجعا أمام العملات العالمية، حيث ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بمقدار 0.07%، بينما ارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.446%، وانهار الدولار أمام اليورو الأوروبي بنسبة 0.271%، وانخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية وسط الإجراءات الاقتصادية والأحداث التي تشهدها لبنان في الوقت الحالي.