رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم 11-7-2020 أمام الجنيه المصرى

السبت 11/يوليه/2020 - 07:44 ص
الدولار
الدولار
طباعة
رصد موقع "الدستور" سعر الدولار الأمريكي، اليوم السبت 11-7-2020، وذلك عقب الاستقرار الذي شهده الدولار خلال تعاملات الفترة الماضية، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي إنهياره محليا اليوم أمام الجنيه المصري، ليفقد 9 قروش دفعة واحدة خلال تعاملات الأسبوع في السوق المصرية، وسط توقعات بمزيد من الهبوط في الفترة المقبلة بدعم من زيادة تدفقات النقد الأجنبي الى مصر مع عودة السياحة والمستثمرين الأجانب بقوة على خلفية التوصل لإتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم السبت 11-7-2020

 في البنك المركزي المصري.

وسجل الدولار الأمريكي فى البنك المركزى المصرى 15.92 جنيه للشراء، 16.05 جنيه للبيع، حيث عزز الجنيه المحلي موقفه على المستوى المحلي، أمام الدولار الأمريكي، خلال أكثر من أسبوعين.


سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

والدولار سجل في البنك الأهلي المصري 15.92 جنيه للشراء، 16.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر


15.96 جنيه للشراء.

16.06 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.96 جنيه للشراء.

16.06 جنيه للبيع.




سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى


16.03 جنيه للشراء.

16.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib


15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية


15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة


15.95 جنيه للشراء.

16.05 جنيه للبيع.



وكانت العملة الأمريكية قد سجلت صباح يوم الثلاثاء الماضي 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع في 11 بنكا حتى منتصف تعاملاتها، هي بنوك التجاري الدولي -مصر، التنمية الصناعية، العربي الإفريقي، والأهلى الكويتي، الإسكندرية، كريدي أجريكول، فيصل، الاستثمار العربي، البركة، المشرق، والمصرف العربي الدولي.

وانخفض سعر صرف الدولار في بنوك قناة السويس والمصرف المتحد والمصري الخليجي إلى 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع، وجرى تداوله في بنوك الاهلى ومصر والتعمير والإسكان ومصر ايران بمتوسط 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.


وكان الدولار الأمريكي قد شهد تراجعا أمام العملات العالمية، حيث ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بمقدار 0.07%، بينما ارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.446%، وانهار الدولار أمام اليورو الأوروبي بنسبة 0.271%، وانخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية وسط الإجراءات الاقتصادية والأحداث التي تشهدها لبنان في الوقت الحالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أباطرة المال».. «الدستور» تكشف أسرار أشهر رجال الأعمال فى إسرائيل

مصادر تكشف لـ«الدستور» موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

«عقد مؤقت».. كورونا تسهم فى فتح ملف تعيين الـ«36 ألف معلم»

محمد الباز: الحرب قادمة و«حسم 2020» بروفة حقيقية

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

محمد الباز: الحرب قادمة و«حسم 2020» بروفة حقيقية

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء: ارتفاع نسبة السكر بالدم تضاعف خطر الوفاة بكورونا

«نوبا تيوب».. مصري وسودانية يجمعهما ملتقى الفن

تغريم إيطالية لسيرها بسرعة 700 كيلومتر فى الساعة

مريض يبوح بأسرار «غير متوقعة» لزوجته في نوبة هلوسة بسبب كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
صفاء النجار
فى بيوت الله «1»
د.كريمة الحفناوى
منتدى التعاون الصينى - العربى
ماجد حبته
جاسوس مصرى فى ألمانيا.. وماله!
المزيد

الثقافة

«القومى للطفل» يصدر المجلد الثانى لـ«هؤلاء كتبوا للأطفال»

«القومى للترجمة»: المترجمون يحتاجون للتأهيل والتدريب المستمر

انطلاق أولى فعاليات المسرح المكشوف بالأوبرا بعد «كورونا»

فى ظهور نادر.. يسرى الجندى يكشف: انتهيت من كتابة 4 مسلسلات