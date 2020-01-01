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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: لا أفكر في المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:29 م
ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه لا يفكر حاليا في إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين.

وأشار ترامب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أنه من غير المرجح إبرام المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين، إذ تضررت العلاقات بين البلدين بشدة بسبب تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "كان بإمكانهم إيقاف الوباء ولكنهم لم يوقفوه، منعوه من الوصول من إقليم ووهان إلى الأجزاء الأخرى من الصين، تضررت علاقاتنا مع الصين بشدة".

وكانت الولايات المتحدة والصين وقعتا اتفاق تجاري مبدئي "المرحلة الأولى" في منتصف يناير يتضمن التزامات من الصين لتعزيز مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، وخفضت الاتفاقية التعريفات الجمركية على بعض الواردات الصينية، ولكنها تركت تعريفات أخرى سارية.

لكن جائحة كورونا أدت إلى تعقيد عملية متابعة الاتفاق وقللت فرص التوصل إلى اتفاقية ثانية، وقال مسئولون في إدارة ترامب إنها ستعالج قضايا مثل الملكية الفكرية والتكنولوجيا والشركات المملوكة للدولة والإعانات الصناعية.

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