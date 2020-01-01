«الرى»: «نريد وثيقة ملزمة مش كلام حلو».. وإثيوبيا تريد تأجيل النقاط الخلافية

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن إثيوبيا تريد إرجاء النقاط الخلافية حول قواعد ملء السد في فترة الجفاف، ويتم تشكيل لجنة فنية في حينها لتحديد كيفية ملء السد.وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أن هذا الأمر مرفوض تماما بالنسبة لمصر، لأنه أساس التفاوض والخلاف الرئيسي".وعن المقترحات المصرية الجديدة التي أشارت إثيوبيا إلى أنها وافقت عليها، قال السباعي ليست مقترحات بديلة وإنما صياغة بديلة عن بعض التفاصيل لإدارة النقاط الخلافية.وتابع: "نريد وثيقة ملزمة تبث الطمأنينة، مش كلام حلو وتصريحات في الإعلام، لكن واقعيا إثيوبيا متمسكة وشايفين إنهم أحرار في إدارة نهر النيل الأزرق، وأنهم أحرار في إدارة سد إثيوبيا".ولفت إلى أن اجتماع الوزراء المقرر عقده الأحد هو آخر اجتماع، ثم يرفع التقرير النهائي من كل دولة إلى الاتحاد الإفريقي يوم الإثنين.