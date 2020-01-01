طب عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع جامعة MSA

وقع الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة MSA بروتوكول تعاون بين كلية طب عين شمس وجامعة MSA لدعم الأخيرة في إنشاء كلية مماثلة، بحضور الدكتور حسام موافي والدكتور شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.وعقب ذلك تفقد الضيوف الكلية، وزاروا معامل الكلية وقاعات التدريس.