«العمل الدولية» توضح آداب العطس والسعال في مكان العمل

نشرت منظمة العمل الدولية فيديو يوضح الإجراءات التي يجب التعامل بها أثناء العطس والسعال في مكان العمل، لحماية الآخرين من انتقال العدوى، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين داخل منشآت العمل.يأتي ذلك بعد قرار رئيس الوزراء الأخير بانتهاء فترة حظر التجول، والعودة مرة أخرى للحياة الطبيعية، مع اتخاذ التدابير الملائمة للوقاية من أي مخاطر صحية، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).