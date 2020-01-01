الباز يكشف سر استدعاء وتحذير رجال تميم لـ«الكلب النابح» جمال ريان

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن سر استدعاء "الكلب النابح" جمال ريان، لمكتب أمير قطر، بسبب حساباته على تويتر.وأشار الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، إلى أن الكلب النابح جمال ريان كتب عبر حسابه بالأمس على "تويتر" أن حسابه على "تويتر" يعبر عن شخصه فقط ولا يعبر عن قناة الجزيرة أو دولة قطر.وأوضح الباز، أن السر فيما كتبه جمال ريان، هو أنه تم استدعاؤه إلى مكتب الأمير تميم، والتقى بمحمد بن جاسم الكواري، وهو مستشار تميم للشئون الثقافية والإعلامية، والذي حذر ريان من التطاول على الإمارات أو السعودية أو الحديث عنهما.واستكمل: أن ريان في النهاية رجل أجير، ويهاجم دول الرباعي، لأنه يعمل بقطر، وبالتالي عندما يؤمر بالسكوت فسيلتزم الصمت.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.