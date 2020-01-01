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القبلة

«الأوقاف»: القاهرة تتصدر مبيعات صكوك الأضاحى بـ3 ملايين جنيه

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:04 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف، تصدر محافظة القاهرة قائمة المديريات العشر الأفضل أداءً في مشروع صكوك الأضاحى يليها محافظة الإسكندرية؛ حيث حققت محافظة القاهرة حصيلة مبيعات بـ2919600 جنيه، فيما حققت محافظة الإسكندرية 1987200 جنيه.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم أن محافظة الغربية حققت 1944000 جنيه، والجيزة 1805400 جنيه، وبنى سويف 1121400 جنيه، والدقهلية 907200 جنيه، والبحيرة 721800 جنبه، والفيوم 720000 جنيه، والقليوبية 720000 جنيه، والإسماعيلية 720000 جنيه.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مديرية أوقاف الجيزة الـ500 صك الثانية من صكوك الأضحية، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 1003 صكوك بنهاية اليوم الجمعة، وحققت مديرية أوقاف الدقهلية الـ500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من المديريتين، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم كل من المديريتين صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ500 صك الجديدة في موعد أقصاه الإثنين 13 يوليو الجارى، مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

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