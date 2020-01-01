مسئول سابق بالتليفزيون: واجهنا الإخوان بالمهنية

قال إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، إن فترة حكم الإخوان كانت مليئة بالاحتقان وعدم وضوح الرؤية، مستطردا "من البداية وحتى قيام 25 يناير كانت لديهم حالة من الفوضى يتخذون القرارات ويرجعون فيها".وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان لم تكن لديهم رؤية محددة وكانوا يتخذون قرارات ويعودون فيها.وأشار رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، إلى أنه تمت مواجهة الإخوان بالمهنية، كما التزم التليفزيون بالحفاظ على صوت الدولة المصرية والانحياز للشعب.وأضاف: "عندما أتوا للسلطة قدموا وعودا كثيرة، فأخذنا الوعود وفتحنا مجالا للنقاش داخل البرامج والنشرات".وأكد أن وزير الإعلام الإخواني اتصل برئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقتئذ ليخبره أنهم ليسوا مع الرئاسة.