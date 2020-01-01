بالأسماء.. مرشحو «تنسيقية الأحزاب» بالقائمة الموحدة في انتخابات «الشيوخ»

قالت الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية ستدفع بـ 5 مرشحين ضمن القائمة الموحدة للأحزاب السياسية، والمنتظر الإعلان عنها خلال أيام لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، المزمع إجراؤها في أغسطس المقبل.وأوضح عبد الإله في تصريح لـ"الدستور"، أن أسماء الخمسة مرشحين هم "محمد عزمي ومحمود فيصل ومحمد عمارة ومحمد السباعي وعمرو عزت"، لافتة إلى أن التنسيقية اختارت مرشحيها على القائمة الموحدة، والفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات لدعمهم.يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ستفتح باب الترشح للانتخابات مجلس الشيوخ غدًا السبت، ووضعت نموذجا أعدته خصيصا لكتابة السيرة الذاتية للمرشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يلتزم المرشح بملء هذا النموذج وتقديمه ضمن أوراق الترشح.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 13 مستندا يقدمهم راغب الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ من بينها، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل – حزبى)، وإذا ما كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعه من رئيسه وممهور بخاتم الحزب.