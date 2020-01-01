«التموين» تحدد 8 شرائح لاستحقاق الدعم

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية من يحق له الحصول على الدعم التمويني، ودعم الخبز الذي يكلف الدولة نحو 89 مليار جنيه خلال الموازنة المالية الحالية.ووضعت «التموين» عدة شرائح للمجتمع، سواء منهم من يتقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال مراكز الخدمة التموينية المتطورة أو مكاتب التموين لاستلام البطاقات الذكية كإجراءات للتحول الرقمي منعا للازدحام داخل المكاتب.وشملت الشرائح المستحقة للدعم وفقا لتقرير حكومي حصلت «الدستور» على نسخة منه، تتضمن:أولا: معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة ويتم استخراج البطاقات لهم دون التقدم منهم بطلبات أو تسجيل على الموقع الإلكتروني دعم مصر من خلال مديريات التموين بإرسال كشف للتضامن باستخراج البطاقات لهم وعدد البطاقات المستخرجة إلكترونيا ولا يطلب منهم أي أبحاث اجتماعية من الوحدات الاجتماعية بحد أقصى 4 أفراد.ثانيا: العمالة الموسمية والمؤقتة من خلال إثبات الدخل شهريا بنحو 800 جنيه وتشمل عمال الزراعة والتراحيل والري وغيرهم.ثالثا: أصحاب الأمراض المزمنة بناء على تقارير طبية من المستشفيات الحكومية.رابعا: شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وغيرهم ممن تنطبق عليهم هذه الشروط.خامسا: السيدات من بلغ سنها 40عاما أو أزيد ولم تتزوج وغير مقيدة على أي بطاقات أخرى أو مضافة على بطاقات أسرتها يحق لها استخراج بطاقة تموينية.سادسا: أصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص وبحد أقصى للدخل 1200 جنيه شهريًا.سابعا: الموظفون ممن يعملون في القطاع العام والخاص أو الحكومي وبدخل مثبت 1500 جنيه من خلال شيت صرف الراتب مفردات المرتب وبرنت التأمينات لمن لم يستخرج بطاقة لأول مرة.ثامنا: المطلقات وفقا لشهادة وثيقة الطلاق والأرامل وفقا لمستند شهادة الوفاة للزوج.