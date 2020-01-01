الجيش الليبي يواصل تجهيز الدفاعات بسرت والجفرة

قال قائد قوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الوطني الليبي اللواء فوزي المنصوري، اليوم الجمعة، إن الوحدات العسكرية تواصل عمليات تجهيز الخط الدفاعي لمدينتي سرت والجفرة، وفي انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش بشأن التقدم في هذه المحاور.وأضاف المنصوري، في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، أن قوات الجيش الليبي في جاهزية تامة للرد على أي هجوم من قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك.وتابع: سبق الرد على قوات الوفاق بتاريخ 66 أثناء محاولتها شن هجوم معادٍ على قوات الجيش الليبي، وتم تكبيد قوات العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والمعدات.وأشار المنصوري إلى أن قوات الجيش الليبي رصدت تحركات لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في محيط مدينتي سرت أو الجفرة، مؤكدا أن هذا التحركات تحت الرصد على مدار الساعة.وشدد المنصوري على أن كلا من قاعدة الجفرة الجوية ومدينة سرت يعتبران خط الدفاع الأول عن الحقول النفطية والتي تمثل الهدف الأساسي للغزاة الاتراك.هذا، وكان المنصوري، قد حذر، في وقت سابق، من أن النظام التركي يتجه لاستغلال القواعد والإرهابيين في ليبيا كنقطة انطلاق لأطماعه بالشمال الإفريقي والمنطقة.