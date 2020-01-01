بدء تصحيح العينة العشوائية لمواد الفيزياء والتاريخ والأحياء غدًا

تبدأ كنترولات الثانوية العامة، غدا السبت، في تصحيح العينات العشوائية لثلاث مواد "الفيزياء والتاريخ والأحياء".من جانبه، شدد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مقدري الدرجات بمراعاة مصلحة الطالب وإضافة إجابات بديلة.وأكد حجازى ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه، مضيفًا أنه إذا لم يصل الطالب إلى الناتج النهائي في إجابة الأسئلة فيحصل على درجة على الإجراءات التى كتبها.كما شدد على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، بالإضافة إلى جميع البدائل المقترحة فى الكتاب المدرسى إلى نموذج الإجابة حفاظًا على مصلحة الطلاب.ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة، بعد غد الأحد، امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.