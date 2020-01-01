توقعات بتأثر 250 ألفًا في السودان بالفيضانات هذا العام

ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا" أن أكثر من 250 ألف شخص قد يتضررون من الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال موسم الأمطار الحالي في السودان (يونيو - سبتمبر).وأوضح مكتب "أوتشا"، في تقريره أن هيئة الأرصاد الجوية في السودان أوضحت أنه رغم التأخير في بداية الموسم، فإنها تتوقع هطول أمطار فوق المعدل الطبيعي في معظم الولايات بين يوليو وأغسطس، مما قد يؤدي إلى فيضانات، تسبب خسائر مادية وبشرية.ورجح مكتب "أوتشا" أن يؤدي الوضع إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة في السودان، ويمكن أن يؤدي الوصول المحدود إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وظروف النظافة السيئة في بعض المناطق، إلى زيادة خطر حالات الطوارئ الصحية، بما في ذلك ارتفاع مستويات انتقال فيروس كورونا المجتمعي في أماكن النزوح.وأضاف: "من شأن الأضرار المحتملة للمحاصيل والأراضي الصالحة للزراعة أن تشكل خطرًا لانعدام الأمن الغذائي في أجزاء كثيرة من السودان، وتزيد من ضعف الأشخاص الذين يواجهون بالفعل زيادة الجوع".وأشار إلى أن السلطات والشركاء في المجال الإنساني يعملون بالفعل على الاستعداد والاستجابة الإنسانية المحتملة، حيث اجتمعت فرقة العمل الحكومية المعنية بالفيضانات، بقيادة مفوضية العون الإنساني، لتقييم القدرة التشغيلية والثغرات المحتملة.ووضع العاملون في المجال الإنساني خطة للتأهب لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة ولضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب، وتجري السلطات السودانية والشركاء الآن عملية رسم خرائط المخزون، كما أن عملية إعادة التخزين جارية لضمان توفر الإمدادات الكافية.