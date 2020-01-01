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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طارق الشناوي: قصرنا مع محمود رضا ولم نعطه ما يستحقه

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:08 م
طارق الشناوي
طارق الشناوي
أحلام عبدالرحمن
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كشف الناقد الفني، طارق الشناوي، كواليس آخر لقاء له مع الراحل محمود رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، قائلا إنه التقاه قبل 5 سنوات، فى مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية.

وأضاف الشناوي خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس: "كان بقالى سنين مشفتهوش، ولياقته البدنية والعقلية عظيمة، ولكن حسيت بمدى تقصيرنا فى حق هذا الرجل، لأن هذا الرجل وعائلته، قدموا أشياء عظيمة، وأصلوا الرقص الشعبى، وكان لديهم رسالة وهدف".

ولفت إلى أنه حينما سافر محمود رضا وشقيقه في الخارج، وجدوا الإسبان لهم رقصات والإيطاليين لهم رقصات، فسأل "أين الرقصة المصرية"، فقرر مع شقيقه أن يجوبا محافظات مصر للبحث عن الرقصات المصرية المختلفة.

وأضاف: "نشطوا الذاكرة، والجزء الجمالي في مصر عميق، فكان معهما الملحن علي إسماعيل الذى عبر عن الرقصات بالنغمة، وأيضا شاركهم الشاعر مأمون الشناوى، ومع كل ذلك لم نعط محمود رضا ما يستحقه".

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