أوبرا الإسكندرية تستأنف نشاطها بعد توقف 4 أشهر

استأنفت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء الجمعة، نشاطها الفنى على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بعد توقف دام نحو 4 أشهر، بحفل فنى لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، وفقا لخطة وزارة الثقافة لاستئناف الحراك الإبداعى وسط إجراءات وقائية واحترازية.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الموسيقى العربية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة أعدت خطة زمنية تهدف إلى إعادة الحياة إلى المواقع والمنشآت الثقافية والفنية؛ لاستكمال الرسالة التنويرية باعتبار القوى الناعمة وسيلة فاعلة فى بناء الإنسان وتطوير الوعى، وخلق مجتمع مستنير قادر على تحقيق ازدهار الوطن.