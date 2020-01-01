محمد منير ناعيًا الفنان الراحل محمود رضا: «أمتعنا بفنه»

نعى "الكينج" محمد منير، الفنان الراحل محمود رضا، الذي رحل صباح اليوم عن عمر يناهز الـ90 عامًا.وكتب "منير" عبر حسابه على تويتر: "رحم الله الفنان القدير محمود رضا الذي أمتعنا بفنه.. العزاء لأسرته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".ورحل محمود رضا بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد الفنانة شيرين رضا.ويعد محمود رضا واحدا من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، إذ أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، وطاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.