شرطة مالي تطلق غاز مسيل للدموع لإخراج المتظاهرين من مبنى التليفزيون

أطلقت الشرطة في مالي، اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية سعيًا لإخراج المتظاهرين من مبنى التليفزيون الرسمي.قال شهود عيان، لوكالة رويترز للأنباء، إن بث التلفزيون الرسمي في مالي (أو.آر.تي.إم) انقطع بعدما اقتحم مئات المحتجين الذين يطالبون باستقالة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، المبنى.وتحولت المظاهرات في باماكو إلى حالة من الفوضى إثر محاولة محتجين السيطرة على مبان رئيسية وبينها مبنى البرلمان وهيئة البث الرسمية.ودعا قادة المظاهرات أنصارهم لاقتحام مبان رئيسية والسيطرة عليها بما يشمل مكتب رئيس الوزراء ومقرات حيوية أخرى في بداية حملة عصيان مدني تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة بسبب إخفاقه في تقديم حلول لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية.