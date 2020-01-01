محمد عبدالعزيز يكتب: قبل أن يرحلوا



حين يرحل المرء لا يضره ذم، كما قد لا يفيده مدح.. فى كلا الموقفين هو فى عالم آخر، وربه وحده هو الأعلم بحاله. فلا هو سعيد بتكريم، ولا هو متضرر من تجريح أو إساءة. وما دام الأمر على هذا الحال، فما الفائدة إذن من احتفالات تقام لإحياء ذكرى متوفى، وتكريمات تدشن لذكر مناقب شخص ميت؟ ألم يكن من الأفضل أن يجد المرء يدًا حانية تربت على كتفه، أو أن يسمع وهو على قيد الحياة كلمة إشادة تذكر له خيرًا بذل أو شرًا منع؟

أتذكر حين قال الفنان الراحل حسن حسنى للمكرمين له فى الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى: «أنا سعيد أوى وفرحان أوى إنهم لحقوا يكرمونى، وأنا لسه عايش...».. كلمات قد تبدو «إفيه» من إفيهات الفنان الكوميدى الساخر، لكنها فى الحقيقة جملة فى منتهى التراجيديا، إذ تلخص حالة كل إنسان صاحب عطاء، وكم يتمنى أن يسمع من المحيطين به وممن أفنى عمره من أجل إسعادهم مجرد كلمة شكر، فهل ترون أن هذه الكلمة صعبة؟ ولماذا نضن بها على أهل العطاء إلى أن يرحلوا، فنتفنن فى سرد جميل مواقفهم، ونشغل بالنا ونجهد ذاكرتنا ونرهق ألسنتنا بذكر مناقبهم، ولكن كل هذا لا يكون– للأسف – إلا بعد الرحيل.

ألا ترى معى إذن أن كلمة طيبة قد تداوى جراحًا تركها الزمن فى قلوب الناس؟ ألا تصدق ما قاله عبدالرحمن الشرقاوى من أن الكلمة نور.. وبعض الكلمات قبور؟ ألا تعتقد أن «الكلمة الطيبة صدقة»؟ ألا تؤمن بأن «قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ» «٢٦٣- البقرة».

وإذا كان الأمر كذلك، فلم نبخل بكلمات الثناء والإشادة والمديح ولا نسمعها لمن يستحقها على حياة عينه؟ وماذا تفيده حفلات التأبين حين تنظم بعد رحيله، وقصائد الرثاء حين تلقى بعد أن يوارى الثرى؟

أسئلة كثيرة استدعاها هذا الرحيل المفاجئ للوزير محمد العصار، والذى كان قد نال تكريمًا رئاسيًا- ولله الحمد- قبيل رحيله بعشرة أيام فقط، حين منحه الرئيس عبدالفتاح السيسى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل.

أدرك الكثيرون بعد رحيل الرجل كم كانت هذه مبادرة طيبة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لأحد أبرز قادتها، وحمدنا الله أن جاءت فى توقيتها لتدخل على الرجل سرورًا يستحقه. استدعى الموقف كل تلك الأسئلة التى طرحتها فى مستهل المقال مما دفعنى لأن أتمنى أن يكون هذا هو السلوك المعتاد الذى ينتهجه مجتمعنا على كل المستويات باختلاف أسلوبه فى تكريم من يستحقون التكريم، بشرط أن يكون من القلب وبلا غرض أو هدف سوى إدخال السرور على قلب كل من أسعد غيره أو حاول أن يفعل.

أذكر أن هذا نهج جديد بدأنا نراه مع الرئيس السيسى حين اتصل مثلًا بالفنان حمدى أحمد وبالشاعر عبدالرحمن الأبنودى عندما كانا فى مراحل العلاج، وحين زار الفنانة شادية، وهو ما فعلته السيدة قرينته مع الفنانة نادية لطفى فى مرضها الأخير.

كما أتذكر كلماته التى رفعت من معنويات سيدة الشاشة فاتن حمامة، والراحلة رجاء الجداوى حين بادرهما بكلمات تقدير وإشادة فى مناسبتين مختلفتين. والأمر يمتد أيضًا إلى عامة المواطنين الذين قادتهم الأقدار للقاء الرئيس، سواء أثناء جولاته الميدانية، أو خلال مناسبات رسمية كتلك التى تنظم للاحتفاء بأهالى الشهداء وغيرهم.

أعود فأناشد كل من يقرأ كلماتى ألا تبخسوا الناس أشياءهم، وكرموا من يستحق التكريم وهو على قيد الحياة، فلن ينفعه مدح حين يكون قد انتقل، كما أنه لن يتأذى من قدح بعد الرحيل.

