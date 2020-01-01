تمديد حظر جميع التجمعات الكبيرة في نيويورك



ويشمل الحظر الذي فرض لأول مرة في منتصف مارس الماضي جميع التجمعات التي يلزم لإقامتها تصريح من المدينة - مثل الحفلات الموسيقية والاستعراضات ومهرجانات الشوارع، ولكن يستثنى من ذلك الاحتجاجات ضد العنصرية بحسب بلازيو.

مددت مدينة نيويورك التي تتعرض لموجة كبيرة من العدوى بجائحة كورونا حظر جميع التجمعات الكبيرة على أراضيها حتى نهاية سبتمبر المقبل.وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو اليوم الجمعة خلال لقاء مع شبكة سي إن إن: "نحن نراقب الأبحاث ونراقب النتائج، والبيانات تظهر لنا أن الوقت الراهن ليس وقت التجمعات الكبيرة".