وزيرا دفاع إيطاليا وفرنسا يبحثان «الملف الليبي»

بحث وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، اليوم الجمعة، مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، تطورات الملف الليبي.وأكد الوزيران وفقا لما نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية، التزامهما المشترك بشأن "مكافحة انتهاكات الحظر على تهريب الأسلحة إلى ليبيا"، وشددا على الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية برلين للسلام في ليبيا.وجدد جويريني، تأكيده عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، لافتا إلى ضرورة "احتواء أي انحراف في استقطاب الأزمة".