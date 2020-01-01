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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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أوتو

«فيراري» تحذر من خرق قواعد كورونا في فورمولا 1

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:59 م
تحذير فيراري من خرق
تحذير فيراري من خرق القواعد في فورمولا
وكالات
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حذرت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات فريق فيراري من مخاطر خرق بروتوكولات كوفيد-19.

وشوهد شارل لوكلير وسيباستيان فيتل ثنائي فيراري أثناء الاختلاط مع أشخاص من خارج مجموعات الفريق.

وعاد لوكلير إلى مسقط رأسه موناكو بعد احتلال المركز الثاني في جائزة النمسا الكبرى يوم الأحد، بينما ظهر فيتل في لقطات تلفزيونية أثناء الحديث مع مسئولي رد بول دون ارتداء أقنعة وجه.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات، "تم تنبيه فيراري وتحذيره من تكرار خرق قواعد كوفيد-19 يسجلها المشرفون".

وأضاف، أن التنبيه يتعلق باحترام نظام المجموعة والتباعد الاجتماعي وليس تنقلات لوكلير.

وتشير القواعد إلى أن أي وقت يقضى خارج المكان المغلق، "يجب أن يكون مع أعضاء آخرين من نفس المجموعة مع تقليل التفاعل مع أشخاص من خارج المجموعة إلى أقصى حد".

وعاد فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، الفائز بسباق النمسا الأحد الماضي، إلى منزله أيضا في موناكو عقب السباق الافتتاحي للموسم لكنه ظل داخل المجموعة المحددة.

وترك مسئولون ببعض الفرق حلبة رد بول مثل زاك براون مدير قطاع السباقات في مكلارين.

وقال أندرياس سايدل رئيس مكلارين، "اضطر زاك للسفر لأسباب تتعلق بالعمل لكنه اتبع كل الإجراءات الضرورية الخاصة بالعزل والتباعد الاجتماعي ولا أرى أي مخاطرة".

وعبر أوتمار زافناور رئيس ريسنج بوينت للصحفيين عن قلقه من عدم التزام بعض الأشخاص بالقواعد.

وأضاف "اعتقد أن الاتحاد الدولي للسيارات يجب أن يتأكد من تطبيق القواعد؛ لأن الانتهاكات قد تؤدي إلى إلغاء سباقات ونتائج كارثية".

وأعلنت فورمولا 1 عن إجراء 4566 فحصا لكوفيد-19 بين السائقين وأعضاء الفرق بين يومي الثالث والتاسع من يوليو وجاءت كل النتائج سلبية.

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