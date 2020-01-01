وفاة نائبة بالبرلمان العراقي بكورونا

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الجمعة، وفاة نائبة في البرلمان جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الحلبوسي في بيان إن النائبة غيداء كمبش توفيت اليوم الجمعة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "لقد كانت الراحلة مثالا للمرأة العراقية المثابرة، والسياسية الملتزمة، والوطنية المخلصة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 72460 حالة في جميع أنحاء البلاد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2960 حالة.