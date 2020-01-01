«عبدالمنعم» تطالب المُغتَصَبات بالتوجه للمستشفيات مباشرة عقب الواقعة

قالت أمل عبدالمنعم، أستاذ الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس تواصل مع النيابة العامة لفتح قضية أمل محمد عبدالحميد فتاة الدقهلية، لوجود شاهد جديد أكد شهادته ووثقها في القضية، بعد خوف الشاهد الأول من التهديدات.وأضافت "عبدالمنعم"، خلال لقائها ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، أن إعادة فتح التحقيق يؤدي إلى صدور ضبط وإحضار للمتهم، مؤكدة أنه لن يفلت من العقاب بعد عمل الضبط والإحضار له.وتابعت: "تلقينا حوالي 1400 مكالمة عبر الخط الساخن و800 رسالة عبر واتساب و400 سيدة تواصلن عبر مجلس الشكاوي بشكل مباشر بشأن قضايا التحرش"، مشيرة إلى أن قضية طالب الجامعة الأمريكية ما زالت قيد القضاء ولم يتم الحكم فيها بعد".وأكملت: "إلى كل فتاة تعرضت لمثل ما تعرضت له أمل، التوجه لأقرب مستشفى بحالتها وبملابسها بعد تعرضها للتعدي من اغتصاب أو تحرش، لأن ذلك هو أكبر دليل على ما حدث لها وأكبر حافظ لحقها".