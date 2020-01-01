«الصحة»: تجارب على أكثر من عقار لعلاج مرضى «كورونا»

قال الدكتور إيهاب كمال، مدير الإدارة العامة لشئون مستشفيات الحميات بوزارة الصحة والسكان، إن مستشفيات الحميات تشارك فى التجارب السريرية على أدوية علاج فيروس كورونا، والدراسات الخاصة بتطوير بروتوكولات العلاج، وذلك بعد موافقة اللجنة العلمية بوزارة الصحة.

وأضاف، لـ«الدستور»، أنه يتم الاعتماد على نتائج التجارب السريرية والدراسات العلمية التى تجرى فى المستشفيات المصرية على بروتوكولات علاج فيروس كورونا لتعديل البروتوكول بشكل مستمر، لافتًا إلى أن هناك تجارب على أكثر من عقار لعلاج فيروس كورونا وسيتم إعلان نتائجها قريبًا.

