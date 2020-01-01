اليابان وأمريكا توقعان وثيقة تعاون لاستكشاف القمر بقيادة ناسا

وقعت اليابان والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، وثيقة للتعاون في استكشاف القمر بقيادة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، إذ تهدف اليابان إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر في النصف الأخير من القرن الـ21.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن كويتشي هاجيودا وزير التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا الياباني وجيم بريدنستين مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية وقعا إعلان الاستكشاف المشترك خلال اجتماع افتراضي.

وقالت الوثيقة إن الجانبين سيهدفان إلى إتاحة فرص أمام أفراد الطاقم اليابانيين على على منصة جيتواي وهي سفينة فضاء صغيرة تدور حول القمر وكذلك على سطح القمر. ومن المقرر أن يتم تجهيز المنصة بأماكن معيشة لرواد الفضاء ومختبر للأبحاث ومنافذ لزيارة المركبات الفضائية.

وفي هذا الصدد، قال هاجيودا في مؤتمر صحفي "لقد اتخذنا خطوة أولى كبيرة نحو أول هبوط ياباني على سطح القمر".

وقال مسؤولو الوزارة إن الجانبين سيناقشان تفاصيل مثل عدد رواد الفضاء اليابانيين وأنشطتهم على سطح القمر.

ومن جانبها، قالت ناسا في بيان إن الوثيقة تصف التعاون المخطط لبرنامج أرتميس التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية، بما في ذلك المساهمات اليابانية في المنصة واستكشاف سطح القمر.

ومن خلال برنامج أرتميس، تخطط ناسا لهبوط أول امرأة وثاني رجل على سطح القمر بحلول عام 2024 وإرسال بعثات مستدامة لسطح القمر مع شركائها التجاريين والدوليين بحلول عام 2028.