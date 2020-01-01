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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء بريطانيا: إجراءات أكثر صرامة لارتداء الكمامة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:21 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الحكومة من المرجح أن تتبع إجراءات أكثر صرامة بشأن ارتداء الأفراد لأقنعة الوجه في الأماكن العامة الضيقة.

وأضاف جونسون خلال لقاء عبر الإنترنت، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن هناك حاجة ملحة للإصرار على ارتداء الناس لأقنعة الوجه الواقية في الأماكن العامة الضيقة التي يلتقي فيها الناس.

وأوضح جونسون أن "هذا هو السبب في كونه إلزاميًا في وسائل النقل العام"، مشيرًا إلى أن الحكومة تبحث عن وسائل تتأكد من خلالها ارتداء الناس لأقنعة الوجه.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا يتخطى 280 ألف شخص.

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