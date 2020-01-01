حاولوا إنقاذ طفل.. غرق 11 في شاطئ النخيل بالإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية غرق 11 بشاطئ النخيل في منطقة 6 أكتوبر بحي العجمي، اليوم، وتم انتشال 6 جثث وجار البحث عن الباقين.وقالت الإدارة، في بيان لها اليوم: «في حوالي الساعة الخامسة صباحا، نزل مواطنون إلى مياه شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي، والمغلق حاليًا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ونتج عن نزول المواطنين في هذا الوقت المبكر هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تنفذ عملية الإخلاء طوال اليوم، غرق طفل أثناء نزوله البحر، ما ترتب عليه اندفاع العديد من المواطنين في محاولة لإنقاذه، وأدى ذلك لغرق 11، وتم انتشال 6 جثامين وجار البحث عن الباقين بمعرفة الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية».وأشارت إدارة السياحة والمصايف إلى أن شاطئ النخيل يشهد تدفقا عاليا من المواطنين بالمحافظات المجاورة، بالرغم من وضع علامات إرشادية بطول الشاطئ تفيد بغلقه.وأهابت محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ ومخالفة التعليمات حرصا على سلامة الجميع.