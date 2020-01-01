استشارى نفسى: التحرش بالأطفال مرض من الاضطرابات الجنسية

قالت الدكتورة سالي الشيخ استشاري الأمراض النفسية، إن المتحرش لا يشعر بأي لذة عند الاعتداء على طفل، لكنه مجرد مريض نفسي حدث معه نفس الشيء في صغره، حيث إن 95% من المتحرشين بالأطفال يكررون ما حدث معهم في صغرهم.وأضافت خلال لقاء ببرنامج «3 ستات» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» اليوم، أن هناك خطا رفيعا فاصلا بين الجريمة والمرض النفسي، مفيدة بأن المرض النفسي لا يبيح للإنسان الاعتداء والعنف الجسدي على الغير، خاصة لو على طفل صغير لا يوجد به ما يثير غرائز المتحرش.وأكملت: «التحرش بالأطفال هو مرض نفسي من الاضطرابات الجنسية سواء من الولد أو البنت تعرضوا للتحرش من أهاليهم أو أقاربهم، هيعيد الكرّة مرة أخرى على غيره، مؤكدة أن هذه الأمراض النفسية من الممكن معالجتها، لكنها تأخذ بعض الوقت والجهد، حيث ما تكوّن خلال 20 عامًا من عمر الإنسان لا يمكن إصلاحه في جلسة أو جلستين».