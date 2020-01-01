4 إصابات بكورونا و4 حالات شفاء في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن جميعها غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1173.وقالت وزارة الصحة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الحالات الأربع الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزعت على النحو الآتي حالتان لأردنيين قادمين من جنوب أفريقيا ممن يقيمون في فنادق الحجر، وحالتان لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.وأشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 5874 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 454 ألفا و575 فحصًا.وأكدت أنّ خطر الوباء ما زال موجودا رغم انخفاض عدد الإصابات، داعية الجميع إلى ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق "أمان" للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة في وقت مبكّر.وأشارت إلى أهميّة تطبيق "صحتك" الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.