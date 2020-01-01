سلوى محمد علي: منتجو هوليوود ضغطوا على نجمات للدخول في علاقة بالإكراه

قالت الفنانة سلوى محمد علي، إن بعضا من المنتجين في مدينة هوليوود ضغطوا على نجمات من أجل الدخول في علاقة معهن بالإكراه.وتابعت خلال تقديمها برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد، الذي تشارك في تقديمه سالي حماد وإيمان يوسف، أن عددا كبيرا من الممثلات في هوليوود أعلن منذ عامين عبر حركة «مي تو» عن تعرضهن للتحرش من جانب عدد من المخرجين والمنتجين وهددوهن بعدم العمل.وكشفت الفنانة سلوى محمد علي، أنه رغم أن هؤلاء الممثلات دخلن في علاقة مع عدد من المنتجين والمخرجين، لكن تم معاقبة المتحرشين كونهم كانوا يمتلكون سلطة للتحكم في مصير مستقبل النجمات.