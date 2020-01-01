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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل جولة وزير السياحة والآثار في جنوب سيناء (صور)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:03 م
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى
رامى حسين وفاتن غلاب
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تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة ميدانية عددا من الفنادق والأماكن والمشروعات السياحية بمدينتي طابا ونويبع.

رافقه في الجولة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وسامي سليمان رئيس جمعية مستثمري السياحة بطابا ونويبع.

وتابع العناني تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والإجراءات الوقائية التي تتخذها هذه الفنادق، حيث وصلت نسبة الإشغالات بمدينة دهب حوالي 45% معظمها من الزائرين المصريين، وتحتوي على 28 فندقا بطاقة استيعابية تصل إلى 2326 غرفة، بالإضافة إلى 110 بازارات سياحية، أما مدينة نوبيع فيوجد بها 14 فندقا بطاقة فندقية 1643 غرفة، كما يوجد بها 7 بازارات.

وتفقد العناني أيضا الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ، كما تفقد العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

واستمع الوزير من مديري هذه الفنادق إلى شرح مفصل عن الإجراءات الوقاية المتبعة، وإجراءات التعقيم التي تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وتتم بصفة مستمرة.

كما تفقد عددا من الأماكن والمنشآت الفندقية والسياحية بنويبع، بالإضافة إلى بعض المشروعات السياحية الموجودة بها.

وخلال زيارته لمدينة دهب، التقى الوزير بأسرة فرنسية انتقلت من فرنسا للعيش والإقامة بمدينة دهب منذ 3 سنوات بصحبة أبنائهم.

كما حرص يوسف الأمريكي الجنسية الذي يعيش في مدينة دهب منذ سنوات عديدة، على لقاء الوزير حين علم بزيارته لها، حيث أشار في حديثه إلى أنه وقع في حب مصر وخاصة مدينة دهب منذ زيارته لها، لذا قرر أن يترك لوس أنجلوس ويعيش في هذه المدينة الرائعة ويعمل بها حيث يقوم هذا الرجل بإعداد أطباق من الأرز باللبن مع تطبيق معايير سلامة الغذاء ويبيعها للزبائن على دراجته في أنحاء المدينة.

ومن جانبه، دعا المحافظ يوسف لزيارة مدينة شرم الشيخ.

يشار إلى أنه من المقرر أن يلتقى الوزير مساء اليوم ببعض المستثمرين السياحيين بمدينتي طابا ونوبيع.

وكان وزير السياحة والآثار زار أمس الخميس لمدينة شرم الشيخ لتفقد بعض الفنادق، وحرص خلالها على مقابلة السائحين المتواجدين على الشواطئ للاطمئنان على مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية، تمهيدًا للافتتاح الوشيك لمتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وتفقد الوزير ومحافظ جنوب سيناء أيضا المتحف لمتابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي وما تم إنجازه من أعمال بالمشروع، بمرافقة العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية.

جدير بالذكر أن شبكة "سى إن إن" العالمية، أوصت في تقرير لها نشرته في يونيو الماضي، بزيارة مدينة دهب، وتحدثت خلاله عن المدينة التى تعتبر "وجهة مغرية" لدرجة أن البعض اختارها وطنًا له بعد وقت قصير من زيارته لها، مشيرا إلى أن مدينة دهب تعتبر أحد أفضل منتجعات الغوص في البحر الأحمر، ووصفها التقرير بـ"الجنة"، مستعرضا أهم الأماكن السياحية بها.
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى

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