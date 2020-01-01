استيراد 5 ملايين طن قمح من 8 دول في 6 شهور

كشف تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أنه تم استيراد ٥ مليون و٢٥١ ألف و٨٥٢ طن قمح من ٨ دول خلال ٦ شهور وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وهي أستراليا وأوكرانيا وبلغاريا وروسيا ورومانيا وفرنسا وكندا والمجر.وقال التقرير إنه تم استيراد ١٤٨ ألف و٦٧٨ طن من دولة أستراليا ومليون و٦٥٥ ألف طن من أوكرانيا و٦٥ ألف و٧٥١ طن من بلغاريا و٢ مليون و٤٣٠ ألف و٢٨٣ طن من روسيا و٤١٢ ألف و٥٢٢ طن قمح من رومانيا و٤٩٤ الف و٥٦٧ طن من فرنسا، كما تم استيراد ٣٣ ألف و٥٣ طن من كندا، و١١ ألفا و٧٩٩ طن من المجر.