الأمم المتحدة ترحب بدعم رئيس البرلمان الليبي لوقف إطلاق النار

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بموقف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق النار بليبيا خصوصا في سرت.وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن عقيلة صالح والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يدعوان لوقف أي تدخلات سلبية لأطراف دولية في ليبيا ودعم العملية السياسية.