رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «حسم 2020» رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:55 م
النائب نافع هيكل
النائب نافع هيكل
محمد الشريف
طباعة
أشاد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتنفيذ القوات المسلحة، المناورة "حسم 2020"، عبر تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش، في الاتجاه الغربي الاستراتيجي، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وقال هيكل، في بيانه اليوم الجمعة، أن مناورة "حسم 2020" تُمثل رسالة ردع لكل من تسول له نفسه الاقتراب بسوء من الدولة المصرية أو استهداف حدودها، علاوة على أنها تحمل رسائل اطمئنان للمصريين في الداخل، لتؤكد أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن أرض الوطن في أي وقت.

وأكد عضو مجلس النواب، أن "حسم 2020" تأكيد على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا والقوات الدفاعية والصاعقة والمظلات كما تؤكد جدية الردع لأعداء الوطن وصد أي تهديدات تمس الأمن القومي المصري.

وثمن هيكل، جهود القيادة المصرية في الارتقاء بمستوى الجيش المصري، ووضعه ضمن قائمة الجيوش الأقوى عالميًا، وجعله استمرارًا لمسيرة التأهيل والاستعداد الجيد لخوض أعتى الحروب، وفي جميع الأصعدة.

موضوعات متعلقة

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

«مصر للطيران» تكشف حقيقة خسارتها 3 ملايين جنيه

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021

«عقد مؤقت».. كورونا تساهم في فتح ملف تعيين الـ«36 ألف معلم»

الصور

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

عبدالمنعم مدبولي.. سر «توأم عادل إمام» الذي هاجمه بأمر من الإخوان

«عقد مؤقت».. كورونا تساهم في فتح ملف تعيين الـ«36 ألف معلم»

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

طلب الجمهور إعادتها ثلاث مرات.. ما هو سبب رقصة عمر الشريف في تونس؟

عبد الرحمن علي.. رشحه كمال الشيخ وأيده نجيب محفوظ وقال عنه النقاد "خليفة عمر الشريف"

بمشاركة جميلات العالم.. حكاية فيلم ضرب فيه عمر الشريف رقمًا قياسيًا فى القبلات

نجم الساعة

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تغريم إيطالية لسيرها بسرعة 700 كيلومتر في الساعة

خبيرة تكشف عن أطعمة يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الدماغ

دراسة: سجلات 17 مليون شخص تحدد عوامل الوفاة بكورونا

4 مدن صينية تحذر من وقوع كوارث بسبب الأحوال الجوية

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

تأجيل افتتاح مسرح ساحة الهناجر للفنون لـ١٦ يوليو

«هكذا توافقت أخلاقنا».. كتاب جديد لمنصور عامر

«الأمم المتحدة بين حفظ السلام وحقوق الإنسان».. كتاب جديد لـ محمد العطار

خالد جلال ينعى الفنان محمود رضا (صور)