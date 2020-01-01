برلماني: «حسم 2020» رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

أشاد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتنفيذ القوات المسلحة، المناورة "حسم 2020"، عبر تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش، في الاتجاه الغربي الاستراتيجي، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.وقال هيكل، في بيانه اليوم الجمعة، أن مناورة "حسم 2020" تُمثل رسالة ردع لكل من تسول له نفسه الاقتراب بسوء من الدولة المصرية أو استهداف حدودها، علاوة على أنها تحمل رسائل اطمئنان للمصريين في الداخل، لتؤكد أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن أرض الوطن في أي وقت.وأكد عضو مجلس النواب، أن "حسم 2020" تأكيد على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا والقوات الدفاعية والصاعقة والمظلات كما تؤكد جدية الردع لأعداء الوطن وصد أي تهديدات تمس الأمن القومي المصري.وثمن هيكل، جهود القيادة المصرية في الارتقاء بمستوى الجيش المصري، ووضعه ضمن قائمة الجيوش الأقوى عالميًا، وجعله استمرارًا لمسيرة التأهيل والاستعداد الجيد لخوض أعتى الحروب، وفي جميع الأصعدة.