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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص: المشاركة في التدريب العسكري الأمريكي لا يعني قطع العلاقات مع روسيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:49 م
وزير الدفاع القبرصي
وزير الدفاع القبرصي
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أكد وزير الدفاع القبرصي خارالامبوس بيتريدس، اليوم الجمعة، أن المشاركة في برنامج التدريب العسكري الأمريكي لا يعني قطع العلاقات مع روسيا.

وقال بيتريدس - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية - إن الهدف الدائم لوزارته هو التعاون مع جميع الدول الصديقة بلا استثناء، مشيرًا إلى أن مشاركة قبرص في البرامج الدولية تساهم في تنمية العلاقات الثنائية، وأن برنامج التدريب العسكري الأمريكي لا يتضمن بأي شكل قطع العلاقات القبرصية مع الدول الأخرى.

وأضاف وزير الدفاع القبرصي أن "روسيا بلد أقمنا معه تعاونًا ممتازًا على مر الأوقات، وأؤكد لكم أنه لا يوجد أي شك في إنهاء هذا التعاون، فنحن نتطلع إلى شراكة ثابتة وبناءة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن، أمس الأول، أن الولايات المتحدة ستقدم تعليمًا وتدريبًا عسكريًا ممولًا لقبرص كجزء من جهود وزارة الخارجية لتعزيز العلاقات مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين من أجل تعزيز الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

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