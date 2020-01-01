«الكاثوليكية»: لا نعتمد بالترجمات المزعومة للكتاب المقدس

أكد الأنبا باخوم المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر؛ والنائب البطريركي لشئون البطريركية؛ أن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالترجمات المزعومة للكتاب المقدس.وقال الأنبا باخوم المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية في بيان له، إنه بشأن ترجمات الكتاب المقدس، العهد الجديد، المطبوعة والتي يتم تداولها هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعناوين مختلفة، على سبيل المثال: المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، والبيان الصريح لحواري المسيح؛ الإنجيل قراءة شرقية؛ وقراءة صوفية لإنجيل يوحنا تؤكّد الكنيسة الكاثوليكية بمصر أنها لا تعتمد ولا تعترف بهذه الكتب كترجمات مقبولة للعهد الجديد.واختتم: "نؤكد أيضا أنه لا علاقة لها بمثل هذه الترجمات، سواء من ناحية المحتوى الخاص، ولا من ناحية الذين قاموا بإعدادها أو نشرها وتوجهاتهم الفكرية أو الدينية".