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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

9 مرشحين يجرون الكشف الطبي استعدادًا لانتخابات «الشيوخ» بالمنيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:17 م
مرشحين يجرون الكشف
مرشحين يجرون الكشف الطبي
المنيا ـ على حسين
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أجرى 9 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ "الشورى سابقا" الكشف الطبي، لاستكمال أوراقهم تمهيدا لتقديمها غدا السبت، للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية، لخوض الجولة المقررة أن تبدأ في الداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.

وقال مسئول بالصحة، إن الـ9 الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، هم: محمد محمود عمار، الدكتور أحمد أبو غنيمة، الدكتور زين الأطناوي، عمرو حسين حسن، محمد عبدالحفيظ، أشرف عشيري، طارق حسن، جابر خليفة، هشام إبراهيم.

ويسدد كل مرشح محتمل رسوم إجراء الكشف المقررة داخل مديرية الصحة والسكان، ثم يتوجه إلى المستشفى لإجراء التحليل الطبي الذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا. 

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة قد أعلنت عن فتح باب الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ من 7 حتى يوم 16 من الشهر الجاري وذلك داخل مستشفى المنيا العام والقمسيون الطبي، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة حفاظا على صحة وسلامة المرشحين والعاملين على حد السواء.

ومن ناحيتها؛ تعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة التي تضم دائرة للفردي بواقع 5 نواب، و5 بنظام القوائم.

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