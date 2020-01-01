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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا لـ18 ألفًا بالجزائر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:07 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 18 ألفا و242 مصابا، و996 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 434 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 13 ألفا و124 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من كبار السن، مشيرا إلى وجود 50 مريضًا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى، وذلك حتى 13 يوليو الجاري.

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