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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تستقبل 255 من العالقين العائدين من 10 دول

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:05 م
الفلسطينيين العائدين
الفلسطينيين العائدين
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استقبلت دولة فلسطين، اليوم الجمعة، 255 من المواطنين الفلسطينيين العائدين من 10 دول.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن السفير أحمد الديك، ممثلا للوزير رياض المالكي، استقبل العائدين الذين وصلوا إلى أرض فلسطين عبر مطار إسطنبول إلى مطار الملكة علياء الدولي بالأردن، ومن ثم إلى معبر الكرامة، قبل أن يتوجهوا إلى معسكر النويعمة التابع لقوات الأمن الوطني، وهم من العالقين في: تركيا، وإندونيسيا، والسويد، ولبنان، وتونس، وماليزيا، ومالطا، وهولندا، وكوريا الجنوبية، وأذربيجان.

واستقبل العائدين طواقم الإدارة العامة للمعابر والحدود وقوات الأمن الوطني، والشرطة، وطاقم جهاز الأمن الوقائي، والأجهزة المختلفة، وطواقم وزارة الصحة، الذين أمنوا استقبالا مريحا وصحيا لهم، فيما عملت طواقم وزارة الصحة على أخذ عينات الفحص منهم جميعا للتأكد من خلوهم من فيروس "كورونا"، قبل أن يلتحقوا بأسرهم وذويهم ليخضعوا للحجر المنزلي ريثما تخرج نتائج فحوصاتهم.

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