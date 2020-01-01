الأزهر ينعى محمد الراوندى عضو المجلس العلمى الأعلى بالمغرب

نعى الأزهر الشريف، العالم المغربي محمد بن على الراوندي، أستاذ دار الحديث الحسنية، وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، والذي وافته المنية عن عمر ناهز ٧٢ عامًا، تاركًا تراثًا علميًّا قيمًا في الحديث وعلومه.وقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص العزاء للمملكة المغربية ولأسرة العالِم الراحل ومحبيه وتلامذته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، وإنا لله وإنا إليه راجعون.