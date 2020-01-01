في يوم واحد.. إصابات كورونا بفلوريدا تتجاوز 11 ألفًا

أعلن مسئولو الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الجمعة تسجيل 11 ألفًا و433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأضاف مسئولو الصحة في الولاية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه تم تسجيل 93 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.وتمثل هذه الإحصائية الجديدة المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد حالات الإصابة بولاية فلوريدا 11 ألف شخص في يوم واحد.